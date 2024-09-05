Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyordu: Hakim Ziyech için transfer açıklaması!
Katar Ligi ekibi Al Arabi, Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Faslı yıldız Hakim Ziyech'in transferine ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech için Katar ekibi Al Arabi'den resmi bir açıklama geldi.
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Ziyech'in kendileri ile anılması hakkında konuşan Al Arabi Yöneticisi Khalid Al Mas, Fransa merkezli Le Site Info'ya açıklamalarda bulundu.
"HAKİM ZİYECH'İ KİMSE REDDEDEMEZ"
Khalid Al Mas yaptığı açıklamada, "Hiçbir takım, Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez" sözlerini sarf etti.
Öte yandan Ziyech transferinin ayrıntılarına dair konuşamayacağını söyleyen Al Mas, takıma her zaman en iyi oyuncuları transfer etmek istediklerini söyledi.
FRANSIZ BASINI DUYURMUŞTU
Fransız basınından Foot Mercato, önceki gün yaptığı haberde Al Arabi'nin Ziyech transferinde öne geçtiğini haberleştirmişti.
Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Faslı Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
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