Olympiakoslu kaleci Konstantinos Tzolakis: 'Babam bana muska verdi'

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos'ta Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis, maçın ardından görüşlerini aktardı. Tzolakis, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:38
Olympiakoslu kaleci Konstantinos Tzolakis: 'Babam bana muska verdi'
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Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz" dedi.

"BABAM BANA MUSKA VERDİ"

Genç kaleci ayrıca, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.


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