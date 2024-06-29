Olympiakos'tan Georgios Bartzokas kararı!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 29.06.2024 - 09:38

THY EuroLeague'in güçlü ekiplerinden Olympiakos, çarpıcı bir hamleye imza attı.

Olympiakos, koç Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2025 yazında sona erecekti.

İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Kariyerinde Olympiakos'taki ikinci dönemini geçiren koç Bartzokas, 2020 yılından bu yana kırmızı-beyazlı ekibin başında yer alıyor.

Bu dört yıllık süreçte Olympiakos'u üç kez üst üste EuroLeague Final Four'una taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı, iki kez de Yunanistan Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.