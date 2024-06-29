Olympiakos'tan Georgios Bartzokas kararı!

Yunanistan Basketbol Ligi ekibi Olympiakos, Yunan başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:38
Olympiakos'tan Georgios Bartzokas kararı!
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THY EuroLeague'in güçlü ekiplerinden Olympiakos, çarpıcı bir hamleye imza attı.

Olympiakos, koç Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2025 yazında sona erecekti.

İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Kariyerinde Olympiakos'taki ikinci dönemini geçiren koç Bartzokas, 2020 yılından bu yana kırmızı-beyazlı ekibin başında yer alıyor.

Bu dört yıllık süreçte Olympiakos'u üç kez üst üste EuroLeague Final Four'una taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı, iki kez de Yunanistan Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.


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