Olympiakos'tan Georgios Bartzokas kararı!
Yunanistan Basketbol Ligi ekibi Olympiakos, Yunan başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
THY EuroLeague'in güçlü ekiplerinden Olympiakos, çarpıcı bir hamleye imza attı.
Olympiakos, koç Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2025 yazında sona erecekti.
İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU
Kariyerinde Olympiakos'taki ikinci dönemini geçiren koç Bartzokas, 2020 yılından bu yana kırmızı-beyazlı ekibin başında yer alıyor.
Bu dört yıllık süreçte Olympiakos'u üç kez üst üste EuroLeague Final Four'una taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı, iki kez de Yunanistan Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.
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