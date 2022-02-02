Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

Türk kadınları voleybolda tarih yazmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:55
Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi
Abone Ol google-news

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Romanya’nın C.S.M. Lugoj takımını deplasmanda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ilk maçta da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci  - RC Cannes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: I.K. Ghermanescu

HAKEMLER: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)

C.S.M. LUGOJ: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)

SETLER: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15

SÜRE: 134 dakika (29',30',28',29',18')


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler