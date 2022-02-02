Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi
Türk kadınları voleybolda tarih yazmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Romanya’nın C.S.M. Lugoj takımını deplasmanda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ilk maçta da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
SALON: I.K. Ghermanescu
HAKEMLER: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)
C.S.M. LUGOJ: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)
SETLER: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15
SÜRE: 134 dakika (29',30',28',29',18')
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Hollanda'da kültür sanata ek destek
- Uğur Şahin iddiaları doğruladı
- Çocuklar tarikat kurslarından çıktı
- Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti
- Fransızlar genç yıldızın peşinde
- Mehmet Dinçerler'den 'borç' açıklaması
- 'Konu 65 bin TL değil, racon mevzusu'
- İlber Ortaylı'dan çok sert tepki
- İran'da bir günlük yas
- ABD ve Türkiye'den kritik temas