Hollandalı takımını ipten aldı: Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor

27 Şubat 2022 Pazar, 21:05

Galatasaray, iki kez geriye düştüğü Çaykur Rizespor karşılaşmasını 4-2 kazanarak ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Gedson Fernandes, Rizespor’u öne geçiren golü kaydetti.

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt 40. dakikada sağ ayağıyla yaptığı vuruşla karşılaşmanın ilk yarısında takımına eşitliği getirdi.

İkinci yarıya golle başlayan Rizespor’da Beşiktaş’tan kiralanan Tyler Boyd, güzel bir vuruşla takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı.

Bafetimbi Gomis 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken karşılaşmanın hakemi 70. dakikada tekrardan penaltı noktasını gösterdi.

Bu kez Hollandalı oyuncu Ryan Babel, topun başına geçerek Galatasaray’ın beraberlik sayısını bulmasını sağladı.

Dakikalar 87’yi gösterirken Patrick van Aanholt bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray’ı öne geçirdi.

Bafetimbi Gomis, 90+7. dakikada bulduğu golle Galatasaray'ın iki farkla üstünlüğü ele geçirmesini sağladı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Galatasaray, bu sonuçla puanını 35’e çıkararak Süper Lig’de 12. sıraya yükseldi.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, geçen hafta Göztepe'yi 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ömer Bayram, Erick Pulgar ve Ryan Babel'i yedeğe çekerken, Halil Dervişoğlu'nu ise kadroya almadı.

İspanyol teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'a forma verdi.

Galatasaray maça Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ömer Bayram, Erick Pulgar ve Ryan Babel'in yanı sıra İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Semih Kaya, Sofiane Feghouli ve Sacha Boey oturdu.

Ev sahibi ekipte Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Olimpiu Morutan ve Arda Turan da maçın kadrosuna alınmadı.

OMAR ELABDELLAOUİ'YE DESTEK

Galatasaraylı futbolcular ile taraftarlar, yaşadığı talihsiz kaza sonrası ilk kez Nef Stadı'nda maça çıkan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye destek verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların saha kenarında koridor oluşturarak karşıladıkları Elabdellaoui, takım arkadaşlarına sarıldıktan sonra tribünlere gitti.

Norveçli futbolcu, kendisine tezahüratlarla destek veren tribünlere "üçlü" çektirdi.

Bu arada taraftarlar, kale arkasındaki tribüne üzerinde İngilizce "Tekrar hoş geldin Omar" yazısının bulunduğu pankart astı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, maç öncesindeki anonsta ismi okunduğu sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.

Çaykur Rizespor aleyhine de tezahürat yapan taraftarlar, "Rizespor kümeye" diye bağırdı.

BÜLENT KORKMAZ VE FERNANDES ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, maçta eski takımları Galatasaray'a rakip oldu.

Bülent Korkmaz, uzun süre formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da bir dönem teknik direktörlük görevinde de bulundu.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes de eski takımına karşı maça ilk 11'de başladı.

Bu arada Çaykur Rizesporlu futbolcular seremoniye "Savaşı durdurun" ifadesinin bulunduğu pankartla çıkarken, stat tribünlerine de "Savaşa hayır" pankartı asıldı.