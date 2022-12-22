Ömer Erdoğan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:47

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sezonun 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nde göreve başladığını hatırlatan Ömer Erdoğan, kulübe geldiğinde sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

"SON VURUŞLARDA İSTEDİĞİMİZ KADAR ETKİLİ OLAMADIK"

Zor bir fikstürden çıktıklarını belirten Ömer Erdoğan, "Hemen ilk maçımızda Beşiktaş ile başlayan bir serüven vardı. Ama 10 maçlık periyodu değerlendirmem gerekiyorsa oynadığımız bütün maçlarda, kaybettiğimiz bütün maçlar da dahil hepsinde aşağı yukarı en az rakipler kadar pozisyona giren, rakibe az pozisyon veren, futbol anlamında her hafta üzerine koyan bir Ankaragücü takımı vardı. Maalesef son vuruşlarda veya üçüncü bölgede açıkçası istediğimiz kadar etkili olamadık. Şans da yanımızda değildi. Onun için şu an sıkıntılı bir durumda gibi gözüküyoruz. Ama oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadele ve oyuncularımızın gayretine bakınca kesinlikle şu anki durumumuzu hak etmediğimizi düşünüyorum. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadele ile en az 5-6 puan daha fazla olmamız gerekiyordu. Ama bir gerçek var ki şu an bu noktadayız. Ama en yakın zamanda oradan çok çabuk bir şekilde yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ömer Erdoğan

"GALATASARAY GEÇEN SENE ÇOK SAĞLIKLI, ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEDİ"

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl çok sağlıklı bir sezon geçirmediğini belirten Ömer Erdoğan, "Tabii Galatasaray geçen sene çok sağlıklı, çok başarılı bir sezon geçirmedi. Benim de olduğum 2003-2004 sezonunda ona yakın bir sezon geçirmiştik. Fatih hoca ile başlayan sonra Hagi ile devam eden bir sezondu. O sezon sonunda da takımda bazı değişimler olması gerekiyordu. Hatta kulüpten ayrılanlardan bir tanesi de bendim o dönem. O dönemki gibi hoca değişikliğine gidildi, Okan hoca geldi. O'nunla birlikte çok oyuncu geldi" dedi.

Tolga Ciğerci

"TOLGA CİĞERCİ'NİN BOŞTA KALMASI BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Başkent ekibinde göreve geldiği dönemden de bahseden Ömer Erdoğan, "Biz transfer döneminin kapanmasına bir hafta kala yeni göreve gelmiştik. Antrenmanlarda takımımızı tanımaya çalışıyoruz. Aynı zamanda eksik gördüğümüz mevkilere de transfer arayışı içerisindeyiz. Bunu da az önce söylediğim gibi önceliğimizi ligi bilen oyunculardan yana kullanmak istedik çünkü zaman kaybına uğrayamazdık. Zaten yeteri kadar ligi bilmeyen yabancı oyuncu sezon başı buraya transfer edilmiş. Onların buraya uyum sorunu var. Bir daha 3-4 tane bu tarz yabancı oyuncu alırsak bizim için daha da zorlaşacağını bildiğimiz için emin olduğumuz, bize direkt olarak katkı sağlayan oyunculardan kullanmak istedik. Tolga Ciğerci'nin de o döneme kadar boşta kalması bizim için çok büyük bir şanstı. Bana göre geçen sene Başakşehir'de o mevkinin en iyilerinin arasındaydı. Çok beğendiğim ve hep kafamda bir yere gidersem Tolga'yı da alabilirsek bizim için çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Oda bizim için çok faydalı bir transfer oldu" dedi.

Jorge Jesus

"FENERBAHÇE SEZONU ŞU ANA KADAR COŞKULU GÖTÜRDÜ"

Süper Lig'deki zirve yarışıyla ilgili yorumunu da paylaşan Erdoğan, "Fenerbahçe'nin topu kazandıktan sonra çok çabuk direkt hücumlarla bu sene çok pozisyona girip, gol attığını görüyoruz. Bu bizim için de açıkçası yeni, genç hocalar için güzel bir örnek. Öğrenebileceğimiz şeyler var. Fenerbahçe sezonu şu ana kadar coşkulu götürdü" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

Galatasaray sezonun belki başında beklenen performansı gösterememiş olabilir ama orada biliyorsunuz çok ciddi transferler yapıldı. Transferlerin biraz geç gelmesi, oyuncuların çok hazır olmamasından dolayı ama devamında özellikle bu araya girmeden önce çok ciddi bir Galatasaray takımı gördük. Ligde çok domine eden en son biliyorsunuz Başakşehir'i çok farklı bir şekilde mağlup ettiler. Onlar da çok formdalar. Beşiktaş, Şenol hoca ile eminim yine şampiyonluk yarışına dahil olacak. Şenol hocanın hem buradaki deneyimi, hem Beşiktaş takımının da bana göre iyi bir kadrosu var. Onlar da bu yarışın içerisinde olacak. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Abdullah hoca gibi çok değerli hocaları var. Dediğim gibi bu dört takımın arasında, Başakşehir'in de bu grubu zorlayabileceğini düşünüyorum. Dört veya beş takım arasından büyük ihtimalle bu konsantrasyonu devam ettiren ve açıkçası bu yarışta özellikle az kayıp yapan takımın bu avantajı devam ettireceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.