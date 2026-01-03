Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ömer Faruk Beyaz'dan sürpriz transfer!

Ömer Faruk Beyaz'dan sürpriz transfer!

3.01.2026 17:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ömer Faruk Beyaz'dan sürpriz transfer!

1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, Başakşehir'in orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti.

RAMS Başakşehir, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın Esenler Erokspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden Ömer Faruk'un transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erokspor kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ömer Faruk Beyaz, bu sezon turuncu lacivertli takımda 6 maçta görev yaptığı ve 149 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk; Stuttgart, Magdeburg ve Hatayspor formaları da giymişti.

İlgili Konular: #Başakşehir #ömer faruk beyaz #Esenler Erokspor

İlgili Haberler

Nuri Şahin Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı: 'Artık bizimle olmayacak'
Nuri Şahin Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı: 'Artık bizimle olmayacak' Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından görüşlerini aktardı.
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.
Başakşehir'den hakem tepkisi: 'Sahada Umut, VAR da Sağlam!'
Başakşehir'den hakem tepkisi: 'Sahada Umut, VAR da Sağlam!' Başakşehir, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.