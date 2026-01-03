Ömer Faruk Beyaz'dan sürpriz transfer!

RAMS Başakşehir, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın Esenler Erokspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden Ömer Faruk'un transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erokspor kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ömer Faruk Beyaz, bu sezon turuncu lacivertli takımda 6 maçta görev yaptığı ve 149 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk; Stuttgart, Magdeburg ve Hatayspor formaları da giymişti.