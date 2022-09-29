Ömer Faruk Yurtseven'den milli takım yanıtı!

29 Eylül 2022 Perşembe, 15:13

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket kadrosuna katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'e tepki göstermişti.

Ataman yaptığı açıklamada Yurtseven için "Türk halkından özür dilemeli" demişti.

YURTSEVEN KENDİNİ SAVUNDU

24 yaşındaki Yurtseven, ABD'de katıldığı bir podcast programında kendini savundu.

NTV Spor'un aktardığına göre Yurtseven, konuya ilişkin, "Sahada daha çabuk hareket edebilmem için vücudumdaki yağ oranını azaltmam gerekiyordu. Vücudumdaki yağ oranı yüzde 6.5’ti ve ve bunu azaltmam lazımdı. Bu yaz neredeyse tüm vaktimi çabukluğumu ve lateral hızımı arttırmaya yönelik idman programlarına ayırdım.Bu yaz tamamen yeni sezona konsantre olarak en iyi şekilde hazırlanmam gerekiyordu. Ben de tam olarak bunu yaptım" ifadelerlini kullandı.

Yurtseven, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat forması giyiyor.

NBA'de yeni sezon 18 Ekim tarihinde başlayacak.