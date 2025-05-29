Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ömer Korkmaz: 'Bir sonraki dönem için aday değiliz'

Ömer Korkmaz: 'Bir sonraki dönem için aday değiliz'

29.05.2025 18:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ömer Korkmaz: 'Bir sonraki dönem için aday değiliz'

Konyaspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan genel kurulun ardından konuşan Başkan Ömer Korkmaz, "Bizim yönetimimiz bir sonraki dönem için aday değil" diyerek görevi bırakacaklarını duyurdu.

Konyaspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Cuma gününe ertelendi. Ertelenen toplantının ardından konuşan Başkan Ömer Korkmaz, görevi devredeceklerini ve yeniden aday olmayacağını açıkladı. Korkmaz, "Yönetim içinde bir aday olmadı. Camiamızın beklentisi olan isimler vardı ama önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Aslında biz ilk genel kurul tarihini belirlediğimiz zamanda bile devam etmeyeceğimizin sinyalini vermiştik. Bizim yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bugün geldiğimiz noktada çoğunluk sağlanamadı. Genel kurulumuz 13 Haziran'a sarkmış durumda" dedi.

'KONYASPOR, ÇOK İYİ YÖNETİMLE DAHA İYİ HALE GELEBİLİR'

Sözlerini sürdüren Korkmaz, "Bugün itibariyle Konyaspor'un sponsorluk, isim hakkı, kombine gibi hiçbir gelir kaynağı harcanmış değil. Temiz bir organizasyon devredilmeye hazır. Çok iyi bir yönetimle çok iyi bir pazarlamayla bu süreç daha iyi hale gelebilir. Buradan tüm şehrin dinamiklerini Konyaspor için davet ediyorum" şeklinde konuştu.


İlgili Konular: #konyaspor #Trendyol Süper Lig #Ömer Korkmaz

İlgili Haberler

Elazığspor-Vanspor FK maçındaki olaylara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığspor-Vanspor FK maçındaki olaylara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı Elazığ Valiliği, Elazığspor-Vanspor FK arasında oynanan ve yardımcı hakemin başına isabet eden "madde" nedeniyle tatil edilen 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdı!
Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdı! Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Son dakika: Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı açıklaması!
Son dakika: Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı açıklaması! Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Bayındır’da futbolun kalbi özel sporcular için attı!
Bayındır’da futbolun kalbi özel sporcular için attı! Türkiye’nin dört bir yanından gelen 160 özel sporcu İzmir Bayındır’da yeşil sahada buluştu.