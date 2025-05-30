Omuzlarda veda ettiler: Muslera ve Mertens Galatasaray'da son maçına çıktı!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sezon son maçında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Sarı-kırmızılılardan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla son maçına çıktı.

Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Dries Mertens de sarı-kırmızılı takımda son kez süre aldı.

Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Muslera, 88 dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Muslera, oyundan çıkarken uzun süre Galatasaray taraftarı tarafından alkışlandı.

Mertens ise 78. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı. Galatasaray taraftarları Mertens'e alkışlarla veda etti.



