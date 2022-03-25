Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Önder Hoca bırakmak istedi!

25 Mart 2022 Cuma, 16:11

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalar yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli'nin görevi bırakmak istediğini söyledi.

Çebi, açıklamasında, "Önder Hoca'ya çok teşekkür ederim. Sergen Hoca'dan sonra görevi sırtlandı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi. Hocamız, Beşiktaş'ın menfaatleri için görevi bırakmak istedi. Sergen Hoca da Beşiktaş'ın önünü açabilmek için görevini bıraktı. İkisi de kendilerini Beşiktaş'ın çok önünde gördüklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"LİNÇ POLİTİKASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

"Önder Hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı" diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karavel bizimledir. Çok katkı verdi ve vermeye devam edecektir. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz" sözlerini kullandı.