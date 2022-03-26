Ahmet Nur Çebi’den ‘Üzüm bağı’ sözleriyle Leonardo Jardim itirafı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör Valerien Ismael ile basının karşısına geçtiği imza töreni sonrasında gazetecilere, Leonardo Jardim itirafında bulundu.
Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada Beşiktaş, Önder Karaveli’nin yerine Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park’ta düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, Ismael’den önce görüştükleri Portekizli bir teknik direktörle ‘üzüm bağları’ nedeniyle anlaşamadıklarını itiraf etti.
Çebi, Ismael ile yapılan basın toplantısının ardından basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği ufak sohbette, ismini hatırlamadığı ancak Leonardo Jardim olduğu tahmin edilen teknik direktör ile ilgili gerçeği açıkladı.
"ÜZÜM BAĞLARIYLA İLGİLENMESİ GEREKİYORMUŞ"
Başkan Çebi, “Portekizli bir teknik adam ile görüştük. Adını şu an hatırlamıyorum. Bizden yıllık 4,5 milyon Euro istedi. Ayrıca Portekiz’de şarap üretimi yaptığı bağları varmış. Şu an üzümleri ile ilgilenmesi gerekiyormuş. Trabzonspor maçını tribünden izleyip, Portekiz’e geri dönüp, bağ işleri ile meşgul olacağını söyledi. Kararını daha sonra vereceğini iletti. Biz de kendisi ile görüşmeyi durdurduk” ifadelerini kullandı.
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