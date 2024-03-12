Önder Karaveli'den sürpriz imza! Resmen açıklandı...
Teknik direktör Levent Kartop ile yolları ayıran Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, takımın başına Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı.
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop'un istifası sonrası teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'yi getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'umuz, Önder Karaveli ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağladı" ifadelerine yer verildi.
ÖNDER KARAVELİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Önceki yıllarda da ismi Eskişehirspor'la anılan Karaveli'nin daha önceden Beşiktaş U19, U17 ve U21, Siirtspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa U21, Başakşehir U21 ve U19, Çanakkale Dardanel, Kestel Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş, Adanaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'da teknik direktörlük görevleri üstlendi.
Eskişehirspor’umuz, Önder Karaveli ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) March 12, 2024
Hoş geldin Önder Karaveli! ??? #ŞampiyonBizOlacağız pic.twitter.com/l6vdler2Zl
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