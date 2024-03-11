Beşiktaş'a Al-Musrati'den kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:50
Beşiktaş'a Al-Musrati'den kötü haber!
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.


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