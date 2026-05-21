Serkan Reçber ile yollarını ayıran Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Peki, Önder Özen kimdir, kaç yaşında, nereli? Önder Özen hangi takımları çalıştırdı?

ÖNDER ÖZEN KİMDİR?

Tam adı Zeki Önder Özen olan futbol adamı, 17 Ekim 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Ayaşspor ve Dikmenspor'da futbolculuk yapan Özen, 1997 yılında antrenörlük lisansını aldı. Türk futbolunda modern saha içi analizleri, scouting (oyuncu izleme) sistemleri ve vizyoner futbol yönetimi anlayışıyla tanınan bir isim haline geldi. Uzun yıllar ulusal spor kanallarında yaptığı seviyeli, taktiksel ağırlıklı futbol yorumculuğuyla da sporseverlerin büyük beğenisini kazandı.

2001'de Eskispor'un altyapı antrenörü oldu. 2003'ten 2005'e kadar Fenerbahçe 21 yaş altı takımını çalıştıran Özen, 2005'ten 2009'a kadar Fenerbahçe'de Zico, Luis Aragonés ve Christoph Daum'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Haziran 2009'dan Mayıs 2010'a kadar Hacettepe'yi, 2010'dan 2011'e kadar Polatlı Bugsaşspor'u çalıştırdı.

Özen, Mayıs 2013'te Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getirildi. 2013-14 sezonunda takımın kadro yapılanmasında önemli rol oynadı. Görev süresince Slaven Bilić'in teknik direktörlüğe getirilmesinde etkili oldu; Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Tolga Zengin, Kerim Frei gibi oyuncuların transfer süreçlerinde görev aldı. Sezon sonunda istifa ederek takımdan ayrılan Özen, kısa bir dönem Kasımpaşa ve Göztepe'yi çalıştırdı. Günümüzde spor yorumculuğu yapmaktadır.

ÖNDER ÖZEN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Önder Özen, kariyeri boyunca hem teknik direktörlük, hem yardımcı antrenörlük hem de idari direktörlük departmanlarında önemli roller üstlendi:

Eskispor (2001-2002): Yardımcı antrenör olarak kariyerine başladı.

Fenerbahçe (2003-2009): Fenerbahçe altyapısında ve A2 takımında görev yaptıktan sonra A Takım bünyesine geçti. Sarı-lacivertlilerde Christoph Daum, Zico ve Luis Aragones gibi dünyaca ünlü teknik adamların yardımcılığını üstlendi.

Hacettepe (2009-2010): Teknik direktörlük kariyerindeki ilk ciddi sınavını o dönem Süper Lig'den yeni düşen Ankara temsilcisinde verdi.

Bugsaşspor (2010-2011): 2. Lig ekibinde teknik direktör olarak görev yaptı ve takımıyla play-off finali oynama başarısı göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş (2013-2014): Fikret Orman başkanlığı döneminde Beşiktaş'ın Sportif Direktörü oldu. Teknik direktör Slaven Bilic'in göreve getirilmesinde ve Atiba Hutchinson başta olmak üzere kulübün çehresini değiştiren transferlerin yapılmasında başrol oynadı.

Kasımpaşa (2015): Shota Arveladze'nin ardından Süper Lig ekibinde kısa bir dönem teknik direktörlük yaptı.

Göztepe (2016): İzmir ekibinde teknik direktörlük görevini üstlendi ve bu deneyimin ardından ağırlıklı olarak spor yorumculuğuna yöneldi.