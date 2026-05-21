Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eda Dora kimdir? Eda Dora ne iş yapıyor? Eda Dora neden gözaltına alındı?

Eda Dora kimdir? Eda Dora ne iş yapıyor? Eda Dora neden gözaltına alındı?

21.05.2026 10:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eda Dora kimdir? Eda Dora ne iş yapıyor? Eda Dora neden gözaltına alındı?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile Eda Dora'nın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Eda Dora kimdir? Eda Dora ne iş yapıyor? Eda Dora neden gözaltına alındı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eda Dora'nın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Eda Dora'nın da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Eda Dora kimdir? Eda Dora ne iş yapıyor? Eda Dora neden gözaltına alındı?

EDA DORA KİMDİR?

Edda Dora, Türk şarkıcı ve fenomendir. Eda Dora, 1999 yılında dünyaya geldi. Kökenlerininin İngiltere’nin başkenti Londra’ya dayandığı biliniyor.

Eğitimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamlayarak mezun oldu. Edda, moda ve tasarım alanına ilgi duydu, kendini geliştirmeye devam etti. 

Instagram’da @edda.dora kullanıcı adıyla aktif olan Dora’nın takipçi kitlesi de oldukça geniş. 

EDA DORA NE İŞ YAPIYOR?

Eda Dora, 2024 yılında 'Aşk' isimli şarkısını çıkardı ve şarkıcılık hayatına devam ediyor.

Eda Dora, moda ve tasarım alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir şarkısı bulunuyor ve zaman zaman bazı sahnelerde şarkı seslendirmeye devam ediyor.

EDA DORA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İlgili Konular: #gözaltı #Eda Dora

İlgili Haberler

Volkan Bahçekapılı kimdir? Volkan Bahçekapılı ne iş yapıyor? Volkan Bahçekapılı neden gözaltına alındı?
Volkan Bahçekapılı kimdir? Volkan Bahçekapılı ne iş yapıyor? Volkan Bahçekapılı neden gözaltına alındı? Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile Volkan Bahçekapılı'nın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Volkan Bahçekapılı kimdir? Volkan Bahçekapılı ne iş yapıyor? Volkan Bahçekapılı neden gözaltına alındı?
Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?
Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, şarkıcı Osman Haktan Canevi gözaltına alındı. Peki, Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?
Kübra İmren Siyahdemir kimdir? Kübra İmren Siyahdemir kaç yaşında, nereli? Kübra İmren Siyahdemir neden gözaltına alındı?
Kübra İmren Siyahdemir kimdir? Kübra İmren Siyahdemir kaç yaşında, nereli? Kübra İmren Siyahdemir neden gözaltına alındı? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Kübra İmren Siyahdemir gözaltına alındı. Peki, Kübra İmren Siyahdemir kimdir? Kübra İmren Siyahdemir neden gözaltına alındı? Kübra İmren Siyahdemir nereli, kaç yaşında?