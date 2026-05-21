Eda Dora'nın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Eda Dora'nın da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Eda Dora kimdir? Eda Dora ne iş yapıyor? Eda Dora neden gözaltına alındı?

EDA DORA KİMDİR?

Edda Dora, Türk şarkıcı ve fenomendir. Eda Dora, 1999 yılında dünyaya geldi. Kökenlerininin İngiltere’nin başkenti Londra’ya dayandığı biliniyor.

Eğitimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamlayarak mezun oldu. Edda, moda ve tasarım alanına ilgi duydu, kendini geliştirmeye devam etti.

Instagram’da @edda.dora kullanıcı adıyla aktif olan Dora’nın takipçi kitlesi de oldukça geniş.

EDA DORA NE İŞ YAPIYOR?

Eda Dora, 2024 yılında 'Aşk' isimli şarkısını çıkardı ve şarkıcılık hayatına devam ediyor.

Eda Dora, moda ve tasarım alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir şarkısı bulunuyor ve zaman zaman bazı sahnelerde şarkı seslendirmeye devam ediyor.

EDA DORA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.