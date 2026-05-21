Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında oyuncu Aslıhan Turanlı da gözaltına alındı. Peki, Aslıhan Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli? Aslıhan Turanlı neden gözaltına alındı?

ASLIHAN TURANLI KİMDİR?

Aslıhan Turanlı, 1993 yılında dünyaya geldi. Sanatla küçük yaşlarda tanışan Turanlı, ilkokul yıllarından itibaren sahne sanatlarına ilgi duydu.

Eğitimi

Eğitim sürecinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde çeşitli alanlarda eğitim alan Aslı Turanlı, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde tamamladı.

Daha sonra oyunculuk üzerine yoğunlaşarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu’nda eğitim görmeye devam etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde farklı tiyatro projelerinde görev aldı.

ASLIHAN TURANLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."