Önemli ekipleri geride bıraktı... Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:56

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:56

Sezona 12’de 12 yaparak başlayan Fenerbahçe bu istatistiğiyle Avrupa’nın zirvesinde...

AVRUPA'NIN BÜYÜKLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynadığı bütün karşılaşmaları kazanan tek takım konumunda bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, bu sezon 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İspanya’da Barcelona 7 resmi maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İtalya’da ise Inter 6 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

