Önemli ekipleri geride bıraktı... Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde!
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonda oynadığı 12 resmi maçın tümünü kazanarak Avrupa'nın önemli takımlarını geride bıraktı.
Sezona 12’de 12 yaparak başlayan Fenerbahçe bu istatistiğiyle Avrupa’nın zirvesinde...
AVRUPA'NIN BÜYÜKLERİNİ GERİDE BIRAKTI
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynadığı bütün karşılaşmaları kazanan tek takım konumunda bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, bu sezon 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İspanya’da Barcelona 7 resmi maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İtalya’da ise Inter 6 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.
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