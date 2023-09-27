Önemli ekipleri geride bıraktı... Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonda oynadığı 12 resmi maçın tümünü kazanarak Avrupa'nın önemli takımlarını geride bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:56
Önemli ekipleri geride bıraktı... Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde!
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Sezona 12’de 12 yaparak başlayan Fenerbahçe bu istatistiğiyle Avrupa’nın zirvesinde...

AVRUPA'NIN BÜYÜKLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynadığı bütün karşılaşmaları kazanan tek takım konumunda bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, bu sezon 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İspanya’da Barcelona 7 resmi maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İtalya’da ise Inter 6 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.


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