Sırbistan'dan Fenerbahçeli Dusan Tadic'e davet!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:09
Sırbistan'dan Fenerbahçeli Dusan Tadic'e davet!
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Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı.

Sırbistan, ekim ayında EURO 2024 elemelerinde Macaristan ve Karadağ ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın 34 kişilik aday kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
Dusan Tadic Sırbistan fenerbahçe

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