Sırbistan'dan Fenerbahçeli Dusan Tadic'e davet!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı.
Sırbistan, ekim ayında EURO 2024 elemelerinde Macaristan ve Karadağ ile karşılaşacak.
Sırbistan'ın 34 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
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