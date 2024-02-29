Spor yazarları Trabzonspor - Başakşehir maçını yorumladı: 'Sihirli bir değnek gibi'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:57

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:22

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Başakşehir karşısında sezonun en iyi oyunlarından birini ortaya koyarken taraftarını da tekrar kendine inandırmayı başarıyor gibi. İlk 8 dakikada atılan 5 şut ile maça hızlı bir başlangıç yapan bordo mavililer, ilk yarı bittiğinde bu sayıyı 15‘e çıkarmıştı bile. Kalesinde gördüğü şut sayısı ise sadece 2’ydi. Rakibin toplam hücum sayısı da öyle.

Trabzonspor, oyun ile skoru daha paralel hale getirme ve forvetini oyuna sokmayı da portföyüne eklerse rüzgârın fırtınaya dönüşmesi yakındır. (Hürriyet)

"ÜSTÜN OYUNLA TURLADI"

Erman Özgür: Trabzonspor maça kupayı ne kadar istediğini hissettirerek başladı. İlk yarı boyunca Mendy ve Denswil’in top Trabzonspor’dayken oyuna çıkıp top rakibe geçtiğinde ilk müdahaleleri neredeyse orta sahaya çıkarak yapmaları, Berat’ın tek ön libero oynadığında daha etkili olduğunu hissettirdiği, hücumdaki hareketlilikte hemen her Trabzonspor forvet oyuncusunun sevdiği tarz gol pozisyonlarına girdiği bir ilk yarı oldu.

Visca iyi oyuna rağmen gelmeyen golü atarak transfer olduğu günden beri yaptığı katkılara bir yenisini ekleyip, takımının tur atlamasını sağladı.

Sonuçta oyun kalitesi istikrarlı şekilde yükselen Trabzonspor, üstün bir oyunla Başakşehir’i kupanın dışına itmeyi başardı. (Fanatik)

"SİHİRLİ BİR DEĞNEK GİBİ"

Zeki Uzundurukan: "Trabzonspor etkili bir futbolla Başakşehir'i eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Bordomavilileri, bu sezon iki bölüm halinde değerlendirmek lazım. Thomas Meunier'den önce; Meunier'den sonra diye… 'Tek bir transfer, bir takımın çehresini olumlu yönde bu kadar mı değiştirir?' sorusuna en güzel cevap Meunier… Sanki bir sihirli değnek gibi… O geldikten sonra Trabzonspor'un her hattına can geldi. Savunma toparlandı, gol yememeye başladı. Eren Elmalı, üzüm üzüme baka baka kararır misali, 'Meunier ileri çıkıyorsa ben de çıkarım, o orta yapıyorsa ben de yaparım' demeye başladı adeta. Uğurcan Çakır'dan en uçtaki Onuachu'ya-Enis Destan'a kadar herkese bir güven geldi. Vişça eski Vişça gibi oynuyor. Maç kazandırıyor. Kaç maçtır Abdullah Avcı'nın yüzü gülüyor. Takımın kötü futboluna küsüp, sırtını dönen taraftarlar yeniden stada koşmaya başladı." (Fotomaç)