Onur Bulut için transfer açıklaması: 'Görüşüyoruz'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:12

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:12

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita'yı elen Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, 2-3 ismi daha kadrolarına katmak istediğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'tan Onur Bulut'un transferin için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Beşiktaş'la görüşüyoruz. Zannediyorum yakın zamanda Beşiktaş da onay verirse neticeye varacağımıza inanıyorum. Hocamızın eski oyuncusu. Oyuncu da Başakşehir'e gelmek istiyor." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfere ilişkin ayrıca GümüşdaĞ, "Hocanın raporuna göre 2-3 noktaya oyuncu alacağız. Sezonun ilk veya ikinci haftasında istediğimiz oyuncuları getirmek istiyoruz. Kendimize göre bir bütçemiz var. Oyuncu çok ancak fiyatlar çok yüksek. Başakşehir'e yakışan oyuncuları almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.