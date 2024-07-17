Onur Bulut'a Süper Lig'den talip: Bonservis bedeli ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Başakşehir'in, Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut'u transfer etmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'a Süper Lig'den talip çıktı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna katmak istiyor.
Haberde oyuncunun transferi için başkanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.
ONUR BULUT'UN BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın, Onur'un rotasyonuna isim bulmasının ardından transfere onay vereceği belirtildi. Siyah-beyazlı takımın, Onur Bulut'un bonservis bedeli olarak 750 bin Euro isteyeceği ileri sürüldü.
Onur Bulut'un ise Başakşehir tarafıyla büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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