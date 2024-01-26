Teknik direktörü açıkladı: Lascelles'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jamaal Lascelles'le ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiltere F.A Cup'ta 4. tur dün oynanan tek maçla başladı.
F.A Cup'ta 4. turda deplasmanda yarın Fulham'la karşılaşacak Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Transfer gündemindeki isimlerden Jamaal Lascelles'e ilişkin konuşan Eddie Howe, deneyimli stoperin takımda kalmasını istediğini söyledi.
Howe açıklamasında, "O bizim için önemli bir oyuncu. Takımda kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
JAMAAL LASCELLES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Newcastle United formasıyla bu sezon Jamaal Lascelles 22 maça çıktı.
30 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol kaydetti.
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