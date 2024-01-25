Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Nemanja Matic'e Fransız talip!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Nemanja Matic transferinde Lyon devreye girdi. Fransız ekibinin Sırp futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.
Siyah-beyazlıların Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşması esnasında Sırp futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirerek 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Di Marzio'nun haberine göre, ancak Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un transfere dahil olduğu ve Matic'i kadrosuna katmak üzere olduğu kaydedildi.
Fransız ekibin 2.5 yıllık sözleşme üzerinden Sırp orta saha ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
BU SEZON 19 MAÇTA 3 ASİST
Rennes formasıyla 19 resmi maça çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.
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