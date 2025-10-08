Onur Yüksel Dünya NanbuDo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da düzenlenen, 17 ülkeden 150 atletin ülkenin katıldığı Uluslararası NanbuDo Federasyonu'nun organize ettiği 7. Dünya NanbuDo Şampiyonası'na davet edilen Onur Yüksel, dünya ikincisi olarak şampiyonaya damgasını vurdu.

2015 yılında dünya üçüncüsü, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye şampiyonu olan Onur Yüksel, Dünya NanbuDo Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele etti.

26–27 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda büyükler kategorisinde mücadele eden Yüksel, yoğun rekabetin yaşandığı karşılaşmalarda üstün performans sergileyerek Dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.