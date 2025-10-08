Cumhuriyet Gazetesi Logo
Onur Yüksel Dünya NanbuDo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

8.10.2025 13:52:00
Cumhuriyet Spor
Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen 7. Dünya NanbuDo Şampiyonası'nda Türk takımı, 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Yarışmada ülkemizi temsil eden sporcu Onur Yüksel ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da düzenlenen, 17 ülkeden 150 atletin ülkenin katıldığı Uluslararası NanbuDo Federasyonu'nun organize ettiği 7. Dünya NanbuDo Şampiyonası'na davet edilen Onur Yüksel, dünya ikincisi olarak şampiyonaya damgasını vurdu.

2015 yılında dünya üçüncüsü, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye şampiyonu olan Onur Yüksel, Dünya NanbuDo Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele etti.

26–27 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda büyükler kategorisinde mücadele eden Yüksel, yoğun rekabetin yaşandığı karşılaşmalarda üstün performans sergileyerek Dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

