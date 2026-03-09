Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 12:49:00
Oosterwolde'den Samsunspor'un 'Senaryo' paylaşımına yorum: 'İkinci sarı kartı da unutmayın'

Samsunspor'un Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdiği paylaşıma Jayden Oosterwolde'den gece yarısı bir cevap geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, maçın ardından sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin yer aldığı iki pozisyonu paylaştı. Ardından yapılan açıklamada ise "Karşılaşmanın henüz başlangıç bölümünde Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi’nin, futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması, müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Bir diğer pozisyonda ise Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde’nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması, kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin stoperi Jayden Oosterwolde, söz konusu paylaşıma  "Mendes'in ilk yarıda görmesi gereken ikinci sarı kartı da unutmayın" cevabını verdi.

