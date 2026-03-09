Spor yazarları Fenerbahçe - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Sadece Samsun’u değil çaresizliği de yendi!'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışına tutundu. Spor yazarları Fenerbahçe-Samsunspor maçını değerlendirdi.

"KAZANDI AMA!"

Hilmi Türkay: Trabzonspor’da Onuachu, Galatasaray’da Osimhen-Icardi , Beşiktaş’ta Oh varken senin golcün nerede diye sormam gerekiyor Fenerbahçe yönetimine. Acil yer burasıyken siz Kante’yi getirdiniz. Bu nasıl bir futbol aklı? Bazı futbolcular dün gece emanetçi gibiydi sahada. Aldığınız paraların karşılığını verin. Ederson bir de maç kazandırsa… Kaleye gelen her top içeride. Tedesco, elindeki Tarık’ı ve Mert’i görmezden gelmemeli. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyorsa bu kadar kötü futbol ve bu kadar kolay goller yememeli. Seyirciye üzülüyorum. Daha ne yapsınlar? Rahat izledikleri maç yok. Yine de desteği bırakmıyorlar. Ama bir yere kadar. Dünkü ıslıklar, tepkiler normal! 90+5’te kazandı Fenerbahçe ama takımın bu ruh hali gelecek haftalar için hiç olumlu sinyaller vermiyor… (Cumhuriyet)

"DÖRTLÜYE DÖNÜNCE MAÇ DA DÖNDÜ!"

Uğur Meleke: Nasıl olur da Tedesco, iki hafta peş peşe aynı senaryoyu yaşar? Üçlü başlayıp, başarısız olup, dörtlüye dönüp çevirir maçları? Aynı nehirde iki kere yıkanmak denmez mi buna? Üçlü savunma ile başlanmasının eleştirilmesi normal değil mi şu anda?

Kış aylarında iki cepheyi bir arada götürmekte güçlük çeken, sakatlıklar-cezalar sonucu daralan kadronun bedelini ödeyen Samsunspor toparlanma aşamasında. Ocak transfer penceresinde takıma katılan Assoumou, Elayis ve Yalçın ile kadro genişledi. Thorsten Fink’in göreve gelişiyle de savunma toparlandı, altı resmi maçın beşinde kalesini gole kapadı Samsun.

Dün Kadıköy’de galibiyeti koruyamadılar ama solda Tomasson-Holse ikilisiyle ciddi fırsatlar yarattılar. (Hürriyet)

"SADECE SAMSUN’U DEĞİL ÇARESİZLİĞİ DE YENDİ!"

Gürcan Bilgiç: Zor olacağı belli bir maçı, nasıl "daha zor" hale getirme konusunda uzman olan Tedesco, hasta yatağından kalkıp geldi takımın başına. Kendi ezberi içinde ideali de bulamayıp, çözümde de doğruyu sadece "denemelerden" anlamaya çalışan bir teknik yönetim. Puan kaybedilen iki maçın ardından enerjisi diplere düşmüş camia ve tribünlerin beklentisinden uzak, sadece "ekstra oyuncularının" performansını sırtını dayayan futbol bakışı. Belki Avrupa için geçerli olan verilere sahip ama, bu ligin formatı başka. Anlamadı, anlayamadı Tedesco… Üçlü savunmayı, tek santrforlu rakibe karşı kurmasının amacı neydi! Üstelik üçü de o bir kişiyi tutamadılar.

Tabela kalktığında tartışılan hamleler (Kerem-Nene) son dakikalarda gelen ve galibiyeti "bağıran" gollerin dilekçesi oldu. İsmail ve Fred orta sahada ateşi yaktılar, beş dakikalık uzatma isyanı getirdi, tribünler devreye girdi, baskı arttı ve birden bire kâbus gecesinde, Fenerbahçe'yi tekrar lige döndüren sonucun dilekçesi işleme sokuldu. Yani; sadece Samsunspor'u değil, hakemi de, sistemi de, 94'te gelen gol sonrası maçı 102'de bitirten çaresizliği de yendiler. (Sabah)

"İSYAN SONRASI MUCİZE"

Mert Aydın: Maç başında önde çok sert bir pres yapan konuk Samsunspor, rakibinin atak çabalarını nafile paslara yönlendirdi. Musaba’nın boş bıraktığı alandan gelen ataklarda kafa vuruşu konusunda sorunlu Fenerbahçe savunması ilk yarıda iki gole izin verdi.

Asensio bir türlü birkaç hafta öncesindeki formuna ve sihrine kavuşamadı. Ama ne yaptı, etti 89’da Nene’ye harika bir pas gönderdi ve beraberlik golünü attırdı.

Fenerbahçe’de Talisca’nın sakatlığı ve santrforların satışı sonrası rakibi geriye yaslatacak oyun gelmiyor. Ama işte Nene’nin golü ve Tedesco’nun isyanı öyle bir sinerji oluşturdu ki seyirciyle birlikte, Cherif belki de taraftarının gönlüne giren golü attı. (Milliyet)