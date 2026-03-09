Eski hakemler Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Hakemin 14 tane kart hatası var'

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Trio, hakem Oğuzhan Çakır'ın tam 14 kart hatası yaptığını belirtti.

10' Guendouzi'nin faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kartı gösterirsin uyarırsın olur. Sarı kart göstermeden bu pozisyon geçiştirilemez. Kontrolsüz, gecikmiş net bir basma. Çok net sarı kart. Sarıdan fazlası düşünülmez. Acımasızlık, yaralayıcılık yok.

Bülent Yıldırım: Santimlerle, benzer pozisyonda karar değişir. Net sarı kart.

15' Kerem Aktürkoğlu'nun faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Topsuz alanda net çekme. Bu pozisyon golle sonuçlandı ama golden sonra Samsunsporlu oyuncu Makoumbou sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Net sarı kart, tartışması yok.

Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart. Top yok, top için mücadele yok, futbol adına eşit ve adil bir mücadele mi yok. Niye yapıyor? Gol şansı olacağını bildiği için taktik faul yaptı.

18' Oosterwolde'nin Marius'a faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Burada sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: Fazla söze gerek yok, sarı kart.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

25' Mert ve Holse'nin pozisyonu sonrası Marius'a kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Sadece faul yeterli. Sonrasında Marius, düdükten sonra topa vurdu. Düdüğü duymaması da mümkün değil.

Bahattin Duran: Hakem bir öncekinde gidip Marius'u uyarsa veya sarı kart gösterse, şimdi yine yaptı. 1 yaptı, 2 yaptı, yine cezasız. Marius'a artık kart bekliyorum.

Bülent Yıldırım: Taçta aldı topu uzaklaştırdı Marius, ardından geldi topa vurdu hakem oralı değil. Nasıl olacak?

38' Tomasson'un Musaba'ya müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Tomasson ayakla vurdu yetmedi, sonra belden sarıldı. Sportmenlik dışı bir faul. Belinden tutup göndermedi. Tomasson burada sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Buna da sarı kart göstereceksiniz artık. Futbol böyle oynanmaz. Bu sarı kartsız geçer mi! Ne için göstermedin!

Bülent Yıldırım: Hakem beden diliyle 'yok yok' da diyor. Burada sarı kart gerekirdi.

45+1' Tomasson'un faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Tomasson'un 3 veya 4. faulü. Bir tane tartışmasız sarı, yine Tomasson. Bu da onlardan biri, artık bir tane sarı lazım. Sadece faulle geçilecek pozisyon değil.

Bahattin Duran: Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Tomasson her faulünde iki elle tutup atıyor.

45+2' Guendouzi'nin faul beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Mendes dikkatsizce Guendouzi'nin ayağına basıyor. Kontrolsüz değil, akabinde umut vaad eden atak yok. Hakemin en büyük yanlışı, net bir faulü kaçırması.

Deniz Çoban: Hakemin burada devam ettirmesi en büyük tartışma konusu. Arkadaki oyuncu hareketine özen gösterecek, Mendes topuğa bastı. Ceza sahasına girmek üzere artık Guendouzi. Bu dikkatsizce yapılmış taktik faul. Hakemin ikinci sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.

47' Tomasson'un Musaba'ya faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Tomasson kart görmeden bitirdi. Ne zaman kart gösterecek. Maçın başından beri çaldınız. Nasıl çözemezsin.

Bahattin Duran: Sadece pozisyon olarak bakarsan faul ama...

Bülent Yıldırım: Aynı oyuncu, aynı oyuncuya sürekli faul yaptı.

48' Van Drongelen - Kerem tartışması

Deniz Çoban: Net engelleme. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.

Bahattin Duran: İki defa kesti Drongelen, Kerem'in önünü. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.

Bülent Yıldırım: Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.

57' Mert Müldür'ün müdahalesine kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

61' Van Drongelen'e verilen sarı kart gerekir miydi?

Deniz Çoban: Şüphe yok, sarı kart gerekirdi.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

62' Van Drongelen'e gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Görmedi görmedi yapmaya devam etti. Karar doğru.

Deniz Çoban: 2 dakikada 2 tane kartlık hareket yaptı.

Bülent Yıldırım: Hareketin bile kendisi sarı kart.

63' Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Oyuncu elini kolunu açıp top oraya geliyor gibi gözükse de ben topun oyuncunun eliyle hiçbir şekilde buluşmadığını görüyorum. Dizinden yüzüne gelecek top. Devam kararı son derece doğru.

Deniz Çoban: Hiçbir penaltı şüphesi yok.

Bülent Yıldırım: Top yüzünden, çenesinden dönüyor.

75' Borevkovic'in Kerem'e yaptığı harekette kart gerekir mi? Elayis'in düdükten sonra topa vurması...

Deniz Çoban: Borevkovic ve Elayis temas etti. Göster artık birine.

Bahattin Duran: Elayis Tavsan, kesinlikle sarı kart görmesi gerekirdi. Hakem göstermedi.

81' Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyon

Deniz Çoban: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.

83' Holse'nin topu dışarıdan içeri taşımasına kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Holse'ye sarı kart gerekir.

Deniz Çoban: Holse'ye kart gerekir ama hakemin olaydan haberi yok.

84' Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Yok hocam. Savunmacının penaltı gerektirecek bir hamlesi yok. Yine de akılda kalmasın diye aldık bu pozisyonu.

Bahattin Duran: Oosterwolde topla oynamış, bir ihlal söz konusu değil.

Bülent Yıldırım: Önce Oosterwolde topa dokunuyor ardından Samsunsporlu futbolcu geç kalmış ve temasta bulunmuş. Penaltı söz konusu değil.

87' Fred topsuz alanda yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: İsmail ara pasını Fred'e attı, Yalçın topsuz alanda yaptığı çekmeyle Fred'i düşürdü. Burada sarı kart ve faul gerekir.

Deniz Çoban: Sarı kart ve faul gerekir.

Bülent Yıldırım: Sarı kart ve faul gerekir.

94' Guendouzi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Guendouzi eli hissetmiş, bırakmış. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam.

Bülent Yıldırım: Benim için de şüphe yok. Eli hissettiği an Guendouzi'nin kolay bıraktığını düşünüyorum. Penaltı yok diyorum.

95' Sidiki Cherif'in golünde ihlal var mı? Gol sonrası yaşananlar için ne karar verilmeliydi?

Bahattin Duran: Cherif'in golünde ofsayt ihlali yok, gol temiz. Guendouzi tel örgülere tırmandı, sarı kart doğru. Geçen hafta da (Lucas Torreira) sarı kart olmalıydı. Okan Kocuk'un itirazı sonrası sarı kart görmesi çok doğru. Kulübede ihraç var, onu 4. hakem bilir.

Archie Brown şeklen ofsaytta. Topla oynamadığı için oyuna müdahale etmiyor. Eğer Archie Brown kaleciye doğru hareket edip kaleciyi etkilese ofsayt olur. Archie aksine direğin dışına doğru çıkıyor. Hiçbir şekilde kaleciyi etkilemiyor. Çok net gol.

100' Yaşanan gerginlik sonrası hakem ne karar vermeliydi?

Deniz Çoban: Ederson ve Van Drongelen ikinci sarı karttan atılmalıydı.

Bahattin Duran: Ederson ve Van Drongelen ikinci sarı karttan ihraç edilmeliydi.

Bülent Yıldırım: UEFA'da hakem böyle bir karmaşaya sebep olsa UEFA bir daha görev vermez.

101' Cherif Ndiaye'nin Levent'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Cherif'e sarı kart gerekirdi. Ederson, hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurdu, bu da sarı kart.

Deniz Çoban: Ederson da vurup zaman geçirdi. Açık bir sarı kart. Ederson'un ihracı gerekir. Cherif Ndiaye'ye de sarı kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Ederson, biraz önce Drongelen ile beraber ihraç olmalıydı. Şimdi de olmadı. Cherif Ndiaye sarı kart görmeliydi.

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: 14 tane kart hatası var. 11 tane sarı kart hatası yaptı.

Bahattin Duran: Maçın yönetimi çok kötü. Çok başarısız. Oyun kontrolü yoktu.

Bülent Yıldırım: İzlediğim, gördüğüm maçlar içerisinde en nadir 3 maçtan biri. Susma ve yorum yapmama hakkımı kullanıyorum.