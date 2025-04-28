Wilfried Zaha'dan eleştirilere tepki: 'Aptalca şeylere cevap vermezdim ama...'
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Charlotte FC forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi.
Charlotte FC forması giyen Wilfried Zaha, yine gündem yarattı.
Fildişili futbolcu, New England'a karşı 1-0 kaybettikleri maçının ardından taraftarların kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.
"APTALCA ŞEYLERE CEVAP VERMEZDİM AMA..."
Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tipik. Maçı kaybettik ve bir şekilde suçlu Zaha oldu. Dribbing yapıyorum. Bencilim. Basit oyuyorum. Bana ödenen karşılığını vermiyorum. Şut atıyorum. Pas vermeliydin, pas veriyorum... Şansları gole çevirmeliyim... Normalde bu aptalca şeylere cevap vermezdim ama artık insanların hakkında konuşup durduğu bir günah keçisi değilim. Zaha şudur, Zaha budur ama en iyi başlangıcımızı yaptık ve ligde 1. sıradaydık. Lütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma" paylaşımında bulundu.
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Charlotte FC'ye kiralanmasının ardından MLS ekibinde 8 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Wilfried Zaha'nın takımı Charlotte FC, MLS'te 10 haftada topladığı 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Spor Haberleri
- 'Dünyanın en büyük şehir takımıyız'
- Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı duyuruldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 açıklaması!
- Eyüp Saka: 'Seneye de burada olmak istiyoruz'
- Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi!
- Fatih Tekke'den U19 açıklaması: 'Tarihi başarı'
- Ertuğrul Doğan'dan U19 açıklaması!
- Trabzonspor: 'Sizler bu ülkenin gururusunuz'
- Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı!
- Trabzonspor'un gençleri finalde kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı