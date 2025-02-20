Wilfried Zaha'dan itiraf: 'Herkes 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' dedi'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:58

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:58

Wilfried Zaha kiralık olarak transfer olduğu Amerikan takımı Charlotte FC için özel açıklamalarda bulundu. Zaha, Türkiye'ye transfer olduğunda insanların bunu sorguladığını anlattı.

"NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Kişisel özelliklerinden bahseden Zaha, "Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım örnek olarak liderlik etmeye çalışmak. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etme, suçlama ve konuşma eğiliminde değilim çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmemin tek yolu sahada olmak" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI İZLEDİM"

Charlotte'a transfer sürecini açıklayan Zaha, "Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi" sözlerini sarf etti.

"HERKES 'NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN?' DEDİ"

Kariyer tercihleri hakkında konuşan Zaha, "Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem" ifadelerini kullandı.