Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da

İstanbul, dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan şehir olarak yeniden tarih yazmaya hazırlanıyor.

Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ve iki farklı kıta şampiyonasının tek çatı altında yapılması dünya spor tarihinde bir ilk olacak. Oral-B’nin sponsorluğunda Beykoz’da gerçekleşecek Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası, 2 bin triatlon sporcusunun yanı sıra bu sporun binlerce meraklısını da İstanbul’a çekecek.

Tarihi organizasyonla ilgili konuşan P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, bu önemli şampiyonanın ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Oral-B markasıyla ülkemizde triatlon sporunun yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktan gururluyuz” dedi.

DÜNYA TRİATLON BİRLİĞİ’NDEN ÖZEL ÇAĞRI

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun çalışmaları sonucunda ilk kez İstanbul’da yapılması kararlaştırılan Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası’nda triatletler; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde mücadele edecek. Şampiyona sırasında toplam altı kez start verilecek. Dünya Triatlon Birliği’nin web sitesinde sporcular için şampiyonanın duyurusu yapılırken, “Efsanevi Boğaziçi’nde yüzün, kıtaların arasında bisiklete binin, tarihin kalbinde koşun” ifadesi kullanıldı.

Spor organizasyonları tarihine geçecek bir şampiyonanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya ise, bu fikri ilk olarak kendilerinin ortaya attığını, fazlasıyla ilgi görmesi üzerine iki kuruluşla uzun görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Tarihte ilk kez bir spor branşında Avrupa Şampiyonası ve Asya Şampiyonası aynı anda yapılacak. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağımız güne denk gelmesi açısından ayrıca önemli… Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul’a verilmesi, Türkiye’nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında en büyük desteği veren isim Avrupa Triatlon Birliği‘nin önceki dönem Başkanı Renato Bertrandi oldu. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca elbette Oral-B gibi değerli markaların desteği bizim için çok önemli güç ve moral kaynağı oluyor. Gerek şimdiye kadar yaptığı katkılar gerekse de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Avrupa Asya Triatlon Şampiyonası’nın İstanbul’a gelmesi için verdiği destek nedeni ile Oral-B’ye de triatlon camiası olarak teşekkür ederiz.”