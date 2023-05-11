Oral Yılmaz, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta Oral Yılmaz konuk oldu.
GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu, sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar voleybolcu ve antrenör olarak görev yapan Oral Yılmaz.
Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.
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