Oral Yılmaz, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:46

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:46

GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu, sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar voleybolcu ve antrenör olarak görev yapan Oral Yılmaz.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.