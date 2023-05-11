Oral Yılmaz, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta Oral Yılmaz konuk oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:46
Oral Yılmaz, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
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GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu, sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar voleybolcu ve antrenör olarak görev yapan Oral Yılmaz.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.


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