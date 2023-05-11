Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:19

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:35

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan

"GALATASARAY'DA MUTLU"

Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Galatasaray'da bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 gol kaydetti.