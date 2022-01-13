"Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yılında anılıyor
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yılında anılıyor.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yılında anılıyor.
22 Aralık 1925'te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında forma giydi. Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.
Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.
FIORENTINA VE NICE'DE DE FORMA GİYDİ
Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynarken, 1 sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.
Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'da teknik direktörlük yaptı.
Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti.
2018-2019 SEZONUNA ADI VERİLDİ
Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019'u "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" adıyla oynattı.
LİG TARİHİNİN İLK PENALTI GOLÜNÜ ATTI
Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim oldu.
Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli oyuncu Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.
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