Orkun Kökçü'nün takımı Benfica kendi evinde tur kapısını araladı!

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:21
Orkun Kökçü'nün takımı Benfica kendi evinde tur kapısını araladı!
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Marsilya karşı karşıya geldi. 

Portekiz'de oynanan maçı ev sahibi Benfica 2-1 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rafa Silva ve 52. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Marsilya'nın tek golü 67. dakikada Aubameyang'tan geldi. 

MİLLİ FUTBOLCU SÜRE BULAMADI

Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada süre alamadı. 

Bir sonraki karşılaşma 18 Nisan tarihinde Marsilya'nın ev sahipliğinde oynanacak. 

Turun galibi yarı finalde Liverpool - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.


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