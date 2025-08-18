Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

18.08.2025 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Beşiktaş'ın 2-1 yendiğ Eyüpspor maçının ardından siyah beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi beklenen Kerem Aktürloğlu hakkında da konuştu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Milli futbolcu Orkun Kökçü, stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yaz transfer döneminde Türkiye'ye dönmesi beklenen Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan milli futbolcu, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile olan görüşmelerde pürüz çıkmıştı: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Fenerbahçe ile olan görüşmelerde pürüz çıkmıştı: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transferinde son anda pürüz çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage açıklamalarda bulundu.
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması: 'Onunla ilgili görüşlerimi...'
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması: 'Onunla ilgili görüşlerimi...' Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile Jose Mourinho hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Kerem Aktürkoğlu gerginliği artıyor! Portekiz basını ayrıntıları duyurdu...
Kerem Aktürkoğlu gerginliği artıyor! Portekiz basını ayrıntıları duyurdu... Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından rahatsız olduğunu duyurdu.