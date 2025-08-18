Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Milli futbolcu Orkun Kökçü, stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yaz transfer döneminde Türkiye'ye dönmesi beklenen Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan milli futbolcu, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de" ifadelerini kullandı.