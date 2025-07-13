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Orkun Kökçü imza töreninde konuştu: 'Dünyadaki en mutlu insan benim'

Orkun Kökçü imza töreninde konuştu: 'Dünyadaki en mutlu insan benim'

13.07.2025 21:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Orkun Kökçü imza töreninde konuştu: 'Dünyadaki en mutlu insan benim'

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Orkun Kökçü için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş Kulübü, Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Başkan Serdal Adalı ile milli oyuncu Orkun Kökçü törende açıklamalarda bulundu.

Adalı ve Kökçü'nün açıklamaları şu şekilde:

Serdal Adalı: "Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz' sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."

"ORKUN, BU FORMAYI İLK GEZ GİYMEDİ"

Serdal Adalı: "Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak."

"DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN BENİM"

Orkun Kökçü: "Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."

Orkun Kökçü: "Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. En iyisi birazdan üçlü çektirmeye geleyim."

ORKUN'DAN GÜNDOĞDU MARŞI

Orkun Kökçü: "Ben bir şey başlatacağım, gerisini siz halledersiniz. Gün doğdu..." Beşiktaş Tribünleri: "Hep uyandık statlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık."

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'TA 

Beşiktaş'ın Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Orkun Kökçü, çocukluk aşkı siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta sahayı, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan Orkun'un, kontratındaki şartların gerçekleşmesi durumunda "Kara kartal" ile 4 yıllık sözleşmesi devreye girecek.

ÇOCUKLUK AŞKINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ı çocuk yaşlarda tribünlerde desteklediğini her fırsatta dile getiren ay-yıldızlı futbolcu, Portekiz ekibinden Avrupa'nın önemli liglerine sıçrama yapacağı noktaya yaklaşmış olmasına rağmen "Kara kartal"ı tercih etti.

Orkun'un bu tercihi, oyuncunun siyah-beyazlı kulübe aidiyet duygusunun yüksekliğini de ortaya koydu.

İyi performansının ardından Türkiye'ye gelen Orkun Kökçü, artık gönül verdiği siyah-beyazlı takımı başarıya ulaştırmak için sahada mücadelede edecek.

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