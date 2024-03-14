UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk mücadelesinde gülen taraf Orkun Kökçü!

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında ağırladığı bir diğer milli oyuncunun takımı Rangers'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 23:01
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk mücadelesinde gülen taraf Orkun Kökçü!
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Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers ile karşılaştı.

Ibrox Stadium'da oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Rafa Silva kaydetti.

MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYDİ

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise Orkun Kökçü, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

2-2 sona eren ilk maçın ardından Benfica adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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