Orleans Loiret - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda Orleans Loiret ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:56
Orleans Loiret - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Karim Mokeddem'in ekibi Orleans Loiret ile karşı karşıya gelecek.

ORLEANS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de la Source'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ORLEANS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Marc Bollengier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, kupanın bir önceki turunda deplasmanda karşılaştığı Revel'i 9-0 mağlup etmişti.

Orleans Loiret ise kendi sahasında ağırladığı Nimes'i 2-1'lik skorla elemişti.


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