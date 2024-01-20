Orleans Loiret - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda Orleans Loiret ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Karim Mokeddem'in ekibi Orleans Loiret ile karşı karşıya gelecek.
ORLEANS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de la Source'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ORLEANS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Marc Bollengier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, kupanın bir önceki turunda deplasmanda karşılaştığı Revel'i 9-0 mağlup etmişti.
Orleans Loiret ise kendi sahasında ağırladığı Nimes'i 2-1'lik skorla elemişti.
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