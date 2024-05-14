Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:39
Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Jagoba Arrasate yönetimindeki Osasuna, kendi sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

OSASUNA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

OSASUNA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Francisco José Hernández Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Osasuna ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mallorca ise kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.


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