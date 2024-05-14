Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Osasuna, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Jagoba Arrasate yönetimindeki Osasuna, kendi sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
OSASUNA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
OSASUNA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Francisco José Hernández Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Osasuna ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı.
Mallorca ise kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.
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