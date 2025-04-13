Osayi-Samuel'den transfer açıklaması: 'Sezon bitince...'
Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sözleşmesine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları değerlendirmelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 3-1 Fenerbahçe lehine sona erdi.
Maçın ardından Osayi-Samueldeğerlendirmelerde bulundu.
Osayi-Samuel maçın ardından; "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız" dedi.
OSAYI-SAMUEL'DEN TRANSFER YANITI
Fenerbahçe oyuncusu sözlerinin devamında; "Aslında transferi yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor. Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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