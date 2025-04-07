Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya Osayi sorusu! 'Rüyanda mı gördün?'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:37

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçı Sergen Yalçın değerlendirdi.

Ünlü yorumcunun Ekol TV ekranlarındaki açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe için en büyük sorun rakibin ayağına bakıyorsun, anlatma bir şey. 'Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı zor' hiç zor değil. Kazandın kazandın, kazanamadın fişi çekersin. Bitti iş, geçmiş olsun.

Bundan sonraki 8 maçta bir beraberlik alırsan çok büyük bir sürpriz de olmazsa fişi çekersin. Beraberlikte bile bitti işin.

Sezon başından beri Galatasaray 1 maç kaybetmiş o da Beşiktaş deplasmanı, kaç tane kaybedecek. 8 maç kaldı. 8 maçın 4 tanesini içeride oynuyor 4'ünü de kazanır. Bir de İstanbul var, 3 deplasmanı var Galatasaray'ın.

Samsun, Trabzon ve Göztepe'ye gidiyor. Diğer 5 maç da İstanbul'da. Onlar Beşiktaş'a kaybetti ama Fenerbahçe'yi eleyerek toparlandılar.

Kupada büyük bir ihtimalle final oynayacak. Çok büyük bir sürpriz olmazsa kupada final oynayacaklar. Bu kadar basit.

Okan Hoca kupanın birini tutacak kulpundan. Şimdi Samsun maçını kazanırsa 2. kupayı tutacak bir tarafından.

"RÜYANDA MI GÖRDÜN?"

Haftalardır oynatmadığın Osayi'yi oynatıyorsun. Ne gördün, rüyanda mı gördün? Haftalardır oynatmıyorsun.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin en formda, en iyi oyuncusu diyoruz. Bu çocuk 10 günde 5 maç bile oynayabilir. Öyle bir atletik performansı var.

İrfan Can Kahveci denen bir oyuncu var Fenerbahçe'de bir anda kayboldu. Taraftar İrfan Can diye bağırıyor bugün. Oynayan değil oynamayan bir İrfan Can'a bağırıyor taraftar, bu çok enteresandır futbolda."