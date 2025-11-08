Osimhen ve Ndidi'ye milli davet!

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde play-off'a kalan Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, kadroya Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi'yi de davet etti.
"Süper Kartallar", play-off yarı final maçında 13 Kasım Perşembe günü Gabon ile karşıya gelecek. Nijerya rakibini elemesi halinde finalde Kamerun - Demokratik Kongo maçının galibiyle karşılaşacak.
Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Stanley Nwabali (Chippa United, Güney Afrika); Amas Obasogie (Singida Blackstars, Tanzanya); Maduka Okoya (Udinese FC, İtalya)
Savunmacılar: William Ekong (Al-Kholood, Suudi Arabistan); Calvin Bassey (Fulham FC, İngiltere); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, İngiltere); Bright Osayi-Samuel (Birmingham Şehri, İngiltere); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Yunanistan); Chidozie Awaziem (Nantes FC, Fransa); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portekiz); Benjamin Fredericks (Dender FC, Belçika)
Orta Saha Oyuncuları: Alex Iwobi (Fulham FC, İngiltere); Frank Onyeka (Brentford FC, İngiltere); Alhassan Yusuf Abdullahi (New England Devrimi, ABD); Wilfred Ndidi (Beşiktaş, Türkiye); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belçika)
Forvetler: Ademola Lookman (Atalanta BC, İtalya); Samuel Chukwueze (Fulham FC, İngiltere); Victor Osimhen (Galatasaray, Türkiye); Simon Moses (Paris FC, Fransa); Chidera Ejuke (Sevilla FC, İspanya); Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, İngiltere); Jerome Akor Adams (Sevilla FC, İspanya); Olakunle Olusegun (Pari Nizhny Novgorod, Rusya)