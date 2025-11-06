Victor Osimhen, dünya basınında manşetleri süsledi: 'Mbappe ve Haaland'ı devirdi'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yenerken, Victor Osimhen "hat-trick" yaparak maçın yıldızı oldu.

Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında 6 golle zirveye yerleşen Osimhen'in performansı dünya basınında geniş yer buldu.

İşte dış basındaki Victor Osimhen yorumları:

L'Equipe: Galatasaray Osimhen'in üç golüyle Ajax'ı domine etti

"Yüzü siyah koruyucu bir maskenin arkasına gizlenmiş Victor Osimhen, Johan Cruyff Arena'dakileri susturan bir üç gol attı, gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti (6 gol)

Le Figaro: Osimhen, gol krallığında Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı

"Galatasaray formasıyla üç gol atan Nijeryalı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde zirveye yerleşti. 6 Şampiyonlar Ligi golüyle, her biri 5 gol atan Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane'i geride bıraktı. Üstelik bunu rakiplerinden bir maç eksikle başardı! Osimhen artık Şampiyonlar Ligi maçlarında ortalama iki gol atıyor."

Tuttosport: Osimhen üçleme yaptı

"Son 16 turuna kalmaya çok yaklaşan Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'a zor bir ders verdi: önce bir kafa vuruşuyla, ardından iki penaltıyla. Victor Osimhen muhteşem bir hat-trick ile sonucu belirledi."

Calcio Napoli24: Osimhen üç gol atarak Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı oldu

"Nijeryalı eski Napoli oyuncusu, Ajax'ın Galatasaray'ı 3-0 yenildiği maçta üç gol atarak, 4 maçta 6 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu."

Tuttomercatoweb: Osimhen yeniden yükselişte

"Galatasaray, kasırga Victor Osimhen'in önderliğinde şık bir şekilde bitirdi: Eski Napoli oyuncusunun Ajax'a karşı yaptığı hat-trick, Nijeryalıya MVP ödülünü ve zaferi kazanırdı. Bu üç altın puan aynı zamanda Türkleri, play-off'ların zorlu yolundan geçmek zorunda kalmadan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turuna doğrudan katılma hayali ve hırsından sadece bir adım uzakta tutuyor."

BBC: Osimhen 3 gol atarak Ajax'ın yenigi serisini sürdürmesini sağladı

"Galatasaray, Victor Osimhen'in üç golüyle Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dördüncü yenilgisini tattırdı. Osimhen, yaptığı hat-trick ile Avrupa kupalarında 25 gole ulaştı ve eski Inter ve Newcastle forveti Obafemi Martins'i geride bırakarak Nijerya'nın Avrupa'daki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının en golcü oyuncusu konumunda. Harry Kane, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin bir gol önünde yer alıyor."

ESPN: Şampiyonlar Ligi gol kralı: Osimhen, Mbappe ve Haaland'ı devirdi

“Victor Osimhen, üç gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında zirveye yerleşti. Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın Çarşamba günü Amsterdam'da Ajax'ı 3-0 yendiği maçta üç gol kaydetti. Osimhen, bu sezon Avrupa'nın elit kulüpler turnuvasında 6 gol kaydetti. Bu, Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'dan bir gol fazla.”

Kicker: Osimhen'in üç golü Ajax'ı tek başına yıktı

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a acı bir yenilgi yaşattı. Osimhen, üç gol atarak İstanbul ekibine tek başına 3-0'lık galibiyeti getirdi."

DAZN: Osimhen'in üç golü: Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'ı devirdi

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da hayal kırıklığı yaratan Ajax'ı 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Victor Osimhen, Galatasaray adına üç golü de attı; biri muhteşem bir kafa vuruşu ve ikisi penaltıdan."

Marca: Osimhen, sıfır puanda kalan Ajax'ı yıktı

"Amsterdam'da karanlık bir gece ve Victor Osimhen için altın bir gece. Galatasaray, Nijeryalı forvetin Hollanda stadını susturan üç golüyle Johan Cruyff Arena'da Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Türk ekibi rakiplerinin hatalarından yararlanarak ve eleme mücadelesinde güçlü bir mesaj vererek açık ara üstünlük sağladı. Ajax ise bitmek bilmeyen bir krize doğru sürüklenmeye devam ediyor."