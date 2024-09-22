Osimhen'den derbi sonrası taraftar mesajı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe galibiyeti sonrası taraftarlara yönelik bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam oynanan maçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken, sarı kırmızılı takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Osimhen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, galibiyette Galatasaray taraftarının da büyük payı olduğuna vurgu yaptı.
'BİRLİKTE YÜRÜYORUZ'
Nijeryalı golcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü galibiyet, dünya çapındaki Galatasaray taraftarlarının inanılmaz desteği olmadan mümkün olamazdı. Tezahüratlarınız bize dayanma gücü verdi. Siz sadece tribünlerdeki taraftarlar değilsiniz, bu takımın büyük bir parçasısınız. Takımınıza inandığınız için teşekkür ederim. Birlikte yürüyoruz!!!"
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #victor osimhen
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