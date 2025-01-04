Osimhen'den Osayi Samuel yanıtı: 'Konuşuyoruz ama...'
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Göztepe maçının ardından Osayi Samuel hakkında açıklamalarda bulundu.
Osimhen, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek vatandaşı Osayi Samuel ile Galatasaray ile ilgili konuşup konuşmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil" yanıtını verdi.
Osimhen'in, Osayi ile transfer için görüşme yaptığı iddia edilmişti.
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
Etiketler: #victor osimhen #bright osayi samuel #galatasaray
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