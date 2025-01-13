Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Ahlak dersi veremez'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor maçının ardından yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Ahlak dersi veremez'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 23:47

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaşımına cevap verdi. 

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: 

"Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran, Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan, Usülsüz kontratlar yapan, Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren, Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen, Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

 


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #konyaspor

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