Galatasaray 90'da güldü!: Antalyaspor 0-1 Galatasaray

07 Ağustos 2022 Pazar, 20:41

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Maçta konuk ekibin golünü 90. dakikada Bafetimbi Gomis attı.

Ayrıca bu maçın ilk yarısında dakikalar 45+4'ü gösterirken Luiz Adriano Antalyaspor'da penaltı kullandı. Fernando Muslera bu penaltıda kalesinde devleşti ve penaltıyı kurtardı.

Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 3 puanla sezona başladı. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile mücadele edecek.

İKİ TAKIMIN MAÇTAKİ İLK 11'İ

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu karşılaşmada, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic 11'ini sahaya sürdü. Nuri Şahin ise Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji Wright kadrosunu ilk 11'de tercih etti.

ANTALYASPOR PENALTI FIRSATINI KAÇIRDI

İlk yarıda iki takım da birbirini tarttı. İlk yarıdaki en kritik pozisyon uzatma anlarında yaşandı. Antalyaspor, Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıda kazandığı penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Antalyaspor'da Haji Wright, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken, Uruguaylı eldivenin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'ya sarı kart verdi.

Antalyaspor'da penaltının başına Luiz Adriano geçti. Brezilyalı futbolcu, Muslera'nın sağına doğru bir vuruş yaptı ancak Uruguaylı eldiven bu topu kurtardı.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltı kararının ardından "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı?" diye tepki gösterdi.

İlk yarının sona ermesinin ardından kenarda hakemleri bekleyen Okan Buruk, penaltı kararına tepkisini sürdürdü. Okan Buruk daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

GALATASARAY'DA 3 YENİ TRANSFER 11'DE

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanı ile açan Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Haris Seferovic'e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi. Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı. Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sezonun açılış maçına Antalyasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin neredeyse tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti. Antalyasporlu taraftarlar, özellikle futbol sorumlusu Nuri Şahin'e büyük ilgi gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tek tek futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

KUNTZ DA MAÇI İZLEYENLER ARASINDAYDI

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı takip edenler arasında bir isim dikkati çekti. A Milli Futbol Takımı Teknik

Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

ANTALYA'DA TEMPO DÜŞÜKTÜ

Ligin 1. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadaki sıcaklık futbolcuları zorladı. Karşılaşmanın hakemi belli aralıklarla su molası verdi. Maçın özellikle ikinci yarısındaki son bölümlerde düşük tempo gözlerden kaçmadı.

GOMİS İŞİ BİTİRDİ

Galatasaray'da oyuna sonradan giren golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü attı. Bir gün önce doğum gününü kutlayan futbolcu, büyük bir sevinç yaşadı. Gomis, attığı golle takımına hayat verdi. Galatasaray haftayı galibiyetle tamamlamış oldu.