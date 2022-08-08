Rezerv Lig'de Kayserispor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi
Rezerv Lig’in 1. hafta maçında Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı Kayserispor 2-0’lık skorla kazandı.
Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig’in 1. haftasında, Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Nevzat Demir tesislerinde oynanan ve İlker Yasin, Vedat Demir, Efe Kurtuluş hakem üçlüsünün yönettiği maçı Kayserispor kazandı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51. dakikasında Berkan Arslan’ın ve 90. dakikada Furkan Arslan’ın attığı goller Kayserispor’u galibiyete taşıdı.
Video Haberler
- Yasağa rağmen denize girip, cankurtaranları darbettiler
- 16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü
- Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darbedildi
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Latif Şimşek kimdir?
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı