Spor hekimi Burhan Uslu: İrfan Can Kahveci, 4 hafta sahalardan uzak kalır
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçta İrfan Can Kahveci sakatlanarak sahayı terk etti. Ünlü spor hekimi Burhan Uslu, "İrfan Can en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanırken, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku yaşandı.
Başarılı futbolcu, ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bırakarak sahayı terk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından, "İlk yarıda 1-2 pozisyona girdik. İrfan Can Kahveci'nin omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik ve ikinci yarıda Ozan Tufan'ı oyuna aldık." dedi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Kahveci'nin sakatlığına dair bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
"4 HAFTA YOK"
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü ve Basketbol Milli Takımı'nda da görev alan ünlü spor hekimi Burhan Uslu, İrfan Can Kahveci'nin durumuna ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Uslu, "Tam olarak hangi bölgede kırık olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte İrfan Can'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyleyebiliriz" dedi.
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